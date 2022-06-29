Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Ираном есть хороший прогресс по ряду вопросов

Есть хороший прогресс по ряду вопросов, в частности, в области транспорта, энергетики и в других сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Ашхабаде с Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.

"Очень рад Вас видеть. Мы и в прошлый раз встречались здесь - в Туркменистане, и в этот раз. После прошлой встречи нашим отношениям был дан прекрасный импульс, и связи стали развиваться еще более высокими темпами. Были организованы взаимные визиты членов правительств. Есть хороший прогресс по ряду вопросов, в частности, в области транспорта, энергетики и в других сферах. Поэтому уверен, что и после сегодняшней встречи развитию наших связей будет придан очередной импульс, и будет обеспечено совместное будущее наших братских народов. Общая история двух народов - прекрасная основа для наших отношений", - сказал глава государства.