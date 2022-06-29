Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение взаимодействию прикаспийских стран

Азербайджан придает большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"Укрепляется договорно-правовая база сотрудничества прикаспийских государств. Были подписаны и вступили в силу соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в иных областях, представляющих взаимный интерес. Уже инициированы новые проекты соглашений по сотрудничеству, которые находятся в процессе рассмотрения и будут выноситься на подписание по мере их готовности. В двустороннем и трехстороннем форматах также заключены юридически обязательные соглашения по разграничению дна Каспийского моря. Дружественные и добрососедские отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между прикаспийскими странами, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, СНГ и Организации экономического сотрудничества являются важным фактором стабильности и безопасности на Каспийском море", - сказал глава государства.