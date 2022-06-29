Будут созданы экспертные группы для предотвращения обмеления Каспия

Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись мнениями по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно - об обмелении Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"Мы разделяем обеспокоенность прибрежных государств сегодняшним состоянием окружающей среды. Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Продолжается успешное взаимодействие прикаспийских государств в рамках комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспия. В конце этого года намечено проведение в Баку 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря. Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно - об обмелении Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия", - сказал глава государства.