Определен порядок использования названия города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, порядок определяется подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым законом о внесении поправок в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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