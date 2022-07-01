https://news.day.az/officialchronicle/1475559.html Определен порядок использования названия города Шуша
Определен порядок использования названия города Шуша
Определен порядок использования названия города Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, порядок определяется подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым законом о внесении поправок в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".
С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре