На строительство автодороги Баку–Шамахы–Евлах–Ашагы Гюздек выделено 1,4 млн манатов - Распоряжение
4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (18 км)-Ашагы Гюздек в Абшеронском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (18 км)-Ашагы Гюздек в соответствии с подпунктом 1.26.9 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 1,4 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики предписано обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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