Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и США связывают дружеские и партнерские отношения

Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают дружеские и партнерские отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня независимости Соединенных Штатов.

"Мы высоко ценим поддержку, которую США с первого дня оказывали независимости, суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается в двусторонней и многосторонней плоскости. Продолжающаяся уже много лет наша совместная деятельность в обеспечении международной безопасности и борьбе с терроризмом вызывает удовлетворение. Тесное сотрудничество наших стран в вопросах энергетической безопасности, непосредственное участие и всесторонняя поддержка США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах являются одними из основных факторов нашего успеха.

Сотрудничество между Азербайджаном и США, достигшее сегодня в ряде важных сфер уровня стратегического партнерства, создало условия и для расширения наших политических связей. Сотрудничество наших стран в области энергетики, безопасности и в борьбе с терроризмом носит образцовый характер", - говорится в письме главы государства.