Президент Ильхам Алиев: Мы верим, что США смогут сыграть важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

В период, когда сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира и экономического прогресса на Южном Кавказе, мы верим, что США смогут сыграть важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, открытии коммуникаций, налаживании контактов между людьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня независимости Соединенных Штатов.

"В период, когда сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира и экономического прогресса на Южном Кавказе, мы верим, что США смогут сыграть важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, открытии коммуникаций, налаживании контактов между людьми. Мы также считаем, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе представленных с нашей стороны пяти принципов.

Мины, заложенные Арменией на наших освобожденных от оккупации территориях, остаются самым большим препятствием для проводимой нами здесь работы по восстановлению и реконструкции. Мы одобряем помощь, оказываемую США нашей стране в деле разминирования. Мы также возлагаем большие надежды на поддержку Вашей страны в вопросе прояснения судьбы около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в письме главы государства.

Президент Ильхам Алиев также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, объединяющие Азербайджан и США, и впредь будут успешно продолжаться и расширяться в интересах двух народов.