https://news.day.az/officialchronicle/1476832.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в поселке Рамана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в поселке Рамана - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в поселке Рамана в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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