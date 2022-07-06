Президент Ильхам Алиев побеседовал с жителем поселка Рамана - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в бакинском поселке Рамана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в поселке.
Во дворе одного из домов в Рамане глава государства побеседовал с жителем поселка.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, как дела?
Житель: Спасибо, хорошо.
Президент Ильхам Алиев: Это твой дом?
Житель: Да. Добро пожаловать в наше новое благоустроенное село Рамана. Всегда Вам рады.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Житель: В этом доме, который Вы видите, жил мой дядя Аллахверди Аллахвердиев, который стал шехидом.
Президент Ильхам Алиев: Шехид Первой Карабахской войны?
Житель: Да, ветеран Первой Карабахской войны Фарзали Фарзалиев - мой дед, еще у меня есть дядя Намиг Аллахвердиев, тоже ветеран войны.
Президент Ильхам Алиев: Ты занимаешься и этим делом?
Житель: Да, господин Президент.
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