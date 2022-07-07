Сменился сопредседатель азербайджано-литовской межправкомиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О составе со стороны Азербайджана межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Литовской Республики" № 579 от 4 ноября 2009 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в части 1 распоряжения Президента Азербайджана от 4 ноября 2009 года № 579 "О составе со стороны Азербайджана межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики" слова "министр экономики Азербайджанской Республики" заменяются словами "министр иностранных дел Азербайджанской Республики", а слова "заместитель сопредседателя комиссии" и "заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики" исключаются из этой части.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Литве соответствующее уведомление об изменениях, внесенных азербайджанской стороной в ​​состав Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Литовской Республикой, указанной в пункте 1 данного распоряжения.