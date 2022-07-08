Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2021 г.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 2021 год, передает Day.Az.

Учитывая решение Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда по отчету, подготовленному в связи с исполнением бюджета фонда на 2021 год в соответствии с "Положением о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики", утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2000 года № 434, и "Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2001 года № 579, и заключение международной аудиторской организации о финансовой деятельности Фонда, постановляю:

утвердить исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2021 год так, как указано ниже, с доходами 15 985 652,3 тысячи манатов, расходами 11 382 683,9 тысячи манатов, или на уровне 199,8 процента по доходам и 92,9 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2021 год:

Порядковый №

Показатели

в тысячах манатов

Доходы итого:

15 985 652,3
 

в том числе:

  

1.

Чистые доходы, полученные от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, расходов на таможенное оформление, независимый контроль (сервейер), маркетинг и страхование, а также за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в проектах, в которых она является инвестором, пайщиком или партнером)

11 894 606,9

2.

Поакровые платежи, выплачиваемые инвесторами за использование контрактной площади в связи с разработкой углеводородных ресурсов

5 283,6

3.

Доходы, полученные от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики

21 382,3

4.

Доходы от размещения и управления валютными активами Государственного нефтяного фонда

3 287 434,2

5.

Бонусы, выплачиваемые инвесторами в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений

776 945,3

Расходы, всего:

11 382 683,9
 

в том числе:

  

1.

Верхний предел трансферта в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2021 год

11 350 000,0

2.

Финансирование "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы"

10 208,9

3.

Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики

22 475,0
 