Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2021 г.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 2021 год, передает Day.Az.

Учитывая решение Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда по отчету, подготовленному в связи с исполнением бюджета фонда на 2021 год в соответствии с "Положением о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики", утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2000 года № 434, и "Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2001 года № 579, и заключение международной аудиторской организации о финансовой деятельности Фонда, постановляю:

утвердить исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2021 год так, как указано ниже, с доходами 15 985 652,3 тысячи манатов, расходами 11 382 683,9 тысячи манатов, или на уровне 199,8 процента по доходам и 92,9 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2021 год: