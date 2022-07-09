https://news.day.az/officialchronicle/1477621.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого будет много светлых, счастливых дней! Да примет Аллах все жертвоприношения, совершенные в эти благословенные праздничные дни!"
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