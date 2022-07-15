https://news.day.az/officialchronicle/1479004.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикациями в связи с Днями поэзии Вагифа в Шуше - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикациями в связи с Днями поэзии Вагифа в Шуше - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикациями в связи с Днями поэзии Вагифа в Шуше.
Как сообщает Day.Az, в публикациях говорится: "Дни поэзии Вагифа. Шуша. 2022".
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