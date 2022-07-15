https://news.day.az/officialchronicle/1479036.html Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем рядом с Турцией во всех вопросах
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем рядом с Турцией во всех вопросах
Мы и впредь будем рядом с Турцией во всех вопросах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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