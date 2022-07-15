Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения, построенные на дружбе и братстве, сегодня не имеют аналогов в мире

Азербайджано-турецкие отношения, построенные на дружбе и братстве, сегодня не имеют аналогов в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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