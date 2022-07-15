Ильгару Аббасову присвоено высшее воинское звание генерал-майора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики Ильгару Рза оглу Аббасову высшего воинского звания "генерал-майор".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.