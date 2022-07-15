https://news.day.az/officialchronicle/1479103.html Ильгару Аббасову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Ильгару Аббасову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики Ильгару Рза оглу Аббасову высшего воинского звания "генерал-майор".
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