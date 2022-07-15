https://news.day.az/officialchronicle/1479106.html Назначен начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности
Назначен начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ильгара Али оглу Мусаева от должности заместителя начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Другим распоряжением главы государства Ильгар Али оглу Мусаев назначен начальником Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.
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