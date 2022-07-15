Утверждены два документа, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении Меморандума "О создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана", подписанного 20 апреля 2022 года в городе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства также подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении соглашения "О воздушном сообщении" между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана, подписанного 20 апреля 2022 года в городе Баку.