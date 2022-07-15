https://news.day.az/officialchronicle/1479110.html Утверждены два документа, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном
Утверждены два документа, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении Меморандума "О создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана", подписанного 20 апреля 2022 года в городе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства также подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении соглашения "О воздушном сообщении" между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана, подписанного 20 апреля 2022 года в городе Баку.
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