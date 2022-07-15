Президент Ильхам Алиев: Наши связи с соседними странами всегда были для нас одним из главных приоритетов

Наши связи с соседними странами всегда были для нас одним из главных приоритетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

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