https://news.day.az/officialchronicle/1479221.html Президент Ильхам Алиев: Высокопоставленное лицо министерства обороны России обещало, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха
Президент Ильхам Алиев: Высокопоставленное лицо министерства обороны России обещало, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха
Высокопоставленное лицо министерства обороны России обещало, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.
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