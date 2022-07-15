https://news.day.az/officialchronicle/1479227.html Президент Ильхам Алиев: Говорить о статусе - очень опасный вопрос для Армении, и мы тоже можем потребовать статус для Зангезура
Президент Ильхам Алиев: Говорить о статусе - очень опасный вопрос для Армении, и мы тоже можем потребовать статус для Зангезура
Говорить о статусе - очень опасный вопрос для Армении, и мы тоже можем потребовать статус для Зангезура.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.
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