Президент Ильхам Алиев: В будущем мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору

В будущем мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

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