https://news.day.az/officialchronicle/1479245.html Президент Ильхам Алиев: В будущем мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору
Президент Ильхам Алиев: В будущем мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору
В будущем мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.
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