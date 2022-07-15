https://news.day.az/officialchronicle/1479286.html Президент Ильхам Алиев: Среди бывших вынужденных переселенцев тоже должен быть проведен отбор по специальностям
Президент Ильхам Алиев: Среди бывших вынужденных переселенцев тоже должен быть проведен отбор по специальностям
Среди бывших вынужденных переселенцев тоже должен быть проведен отбор по специальностям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре