Президент Ильхам Алиев: Предварительные предложения по строительству ветряных электростанций в Каспийском море поступили от нескольких крупных компаний

Предварительные предложения по строительству ветряных электростанций в Каспийском море поступили от нескольких крупных компаний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

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