Сафар Мехтиев освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сафара Мехтиева от должности председателя Государственного таможенного комитета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.