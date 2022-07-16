https://news.day.az/officialchronicle/1479489.html Сафар Мехтиев освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета - Распоряжение
Сафар Мехтиев освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сафара Мехтиева от должности председателя Государственного таможенного комитета.
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