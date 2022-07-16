https://news.day.az/officialchronicle/1479515.html Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав совета директоров ОАО Azərsığorta
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав совета директоров ОАО Azərsığorta
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава совета директоров ОАО Azərsığorta.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с распоряжением, состав ОАО Azərsığorta утвержден следующим образом:
Председатель совета директоров
Азер Байрамов - заместитель министра финансов Азербайджана
Члены Совета директоров
Хайям Мамедов - заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Гюндюз Алиев - заместитель начальника отдела политики финансовых услуг министерства финансов Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре