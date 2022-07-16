Усовершенствуется управление Azər-Türk Bank

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании управления ОАО Azer Turk Bank.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с указом, в связи с исполнением Распоряжения Президента Азербайджана № 2907 от 22 сентября 2021 года "О передаче ОАО Azer-Turk Bank и Государственной страховой коммерческой компании в управление "Азербайджанского инвестиционного холдинга" и урегулировании ряда вытекающих из этого вопросов, постановляю:

1. В той степени, в какой позволяют доли государства в уставном капитале ОАО Azer Turk Bank (далее - Банк), право участия от имени государства в решении вопросов, отнесенных к полномочиям общего собрания, возлагаются на:

1.1. Президента Азербайджана:

1.1.1. Продажа, реорганизация и ликвидация банка;

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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