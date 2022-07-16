Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "Об Алятской свободной экономической зоне"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об Алятской свободной экономической зоне".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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