https://news.day.az/officialchronicle/1479523.html В Азербайджане учреждена новая медаль
В Азербайджане учреждена новая медаль
В Азербайджане учреждена новая медаль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".
Согласно закону, учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".
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