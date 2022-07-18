https://news.day.az/officialchronicle/1479897.html Временное исполнение обязанностей председателя Государственного таможенного комитета возложено на Шахина Багирова - Распоряжение
Временное исполнение обязанностей председателя Государственного таможенного комитета возложено на Шахина Багирова - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Багирова первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что Багиров Шахин Султан оглу назначен первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
До назначения председателя Государственного таможенного комитета временное исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Багирова Шахина Султан оглу.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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