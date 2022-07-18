У председателя Государственного таможенного комитета будет два первых заместителя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджана № 646 от 4 июня 2012 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В указе отмечается, что в пункт 5.5 "Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики" внесены изменения. Согласно изменениям, председатель Государственного таможенного комитета будет иметь двух первых заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом Азербайджана.