Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере имеет более чем 15-летнюю историю

Сегодня мы провели очень продуктивные обсуждения по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для печати после состоявшейся 18 июля в Баку встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подчеркнув, что сегодня между Азербайджаном и Европейским Союзом был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, глава государства сказал: "Наше сотрудничество в энергетической сфере имеет более чем 15-летнюю историю. Сегодняшний документ - не первый документ, подписанный между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики. Мы подписали документ и в 2006 году. В 2011 году был подписан документ, связанный с Южным газовым коридором. Так что наше сотрудничество имеет успешную историю".