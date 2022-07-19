https://news.day.az/officialchronicle/1480309.html Президент Ильхам Алиев принял министра по вопросам семьи и социальных услуг Турции
Президент Ильхам Алиев принял министра по вопросам семьи и социальных услуг Турции
19 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики Дерью Янык.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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