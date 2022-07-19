Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Зангиланского аэропорта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Зангиланского международного аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра по делам семьи и социальных услуг Турции Дерью Янык.

Глава государства с удовлетворением отметил, что он и Президент Турции примут участие в открытии Зангиланского аэропорта.

Отметим, что строительство Зангиланского международного аэропорта завершится в сентябре текущего года.