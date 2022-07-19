https://news.day.az/officialchronicle/1480323.html Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Зангиланского аэропорта
Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Зангиланского аэропорта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Зангиланского международного аэропорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра по делам семьи и социальных услуг Турции Дерью Янык.
Глава государства с удовлетворением отметил, что он и Президент Турции примут участие в открытии Зангиланского аэропорта.
Отметим, что строительство Зангиланского международного аэропорта завершится в сентябре текущего года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре