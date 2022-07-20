https://news.day.az/officialchronicle/1480428.html Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сначала принял участие в церемонии открытия и закладки фундамента новых производственных предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке.
Затем Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Сумгайыт, ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции, проведенными в Шехидляр хиябаны, принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра "ASAN xidmət" номер 2.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре