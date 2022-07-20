https://news.day.az/officialchronicle/1480430.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия и закладки новых производственных предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия и закладки новых производственных предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке
20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в церемонии открытия и закладки новых производственных предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке.
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