Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции Аллеи шехидов в Сумгайыте

20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции Аллеи шехидов в Сумгайыте.

Новость обновляется