https://news.day.az/officialchronicle/1480434.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции Аллеи шехидов в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции Аллеи шехидов в Сумгайыте
20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции Аллеи шехидов в Сумгайыте.
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