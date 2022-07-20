https://news.day.az/officialchronicle/1480435.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра ASAN xidmət №2
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра ASAN xidmət №2
20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра ASAN xidmət №2.
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