https://news.day.az/officialchronicle/1480853.html Ровшан Наджаф назначен президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана
Ровшан Наджаф назначен президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре