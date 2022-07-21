Ровшан Наджаф назначен президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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