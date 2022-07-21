https://news.day.az/officialchronicle/1480886.html Созданы Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах – Указ
Созданы Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах – Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кроме того, глава государства подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1".
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