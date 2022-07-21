https://news.day.az/officialchronicle/1480892.html Определены руководящие органы ”Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
Определены руководящие органы ”Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
Руководящими органами "Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" будут Наблюдательный совет и исполнительный директор.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в уставе "Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Местонахождение службы - город Агдам.
С полным текстом устава можно ознакомиться по ссылке.
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