Определены руководящие органы ”Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"

Руководящими органами "Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" будут Наблюдательный совет и исполнительный директор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в уставе "Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Местонахождение службы - город Агдам.

С полным текстом устава можно ознакомиться по ссылке.