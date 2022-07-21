Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один

21 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым один на один.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Кирила Петкова.

Затем было сделано официальное фото.