https://news.day.az/officialchronicle/1480897.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один - ФОТО
21 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым один на один.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Кирила Петкова.
Затем было сделано официальное фото.
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