https://news.day.az/officialchronicle/1480915.html Состоялся совместный рабочий ужин Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова
Состоялся совместный рабочий ужин Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова
21 июля состоялся совместный рабочий ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Болгария Кирила Петкова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре