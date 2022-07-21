Состоялся совместный рабочий ужин Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова

21 июля состоялся совместный рабочий ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Болгария Кирила Петкова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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