https://news.day.az/officialchronicle/1480921.html Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами
Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым, который находится с визитом в Баку.
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