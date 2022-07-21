Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым, который находится с визитом в Баку.

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