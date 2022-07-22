https://news.day.az/officialchronicle/1481014.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа вступили в стремительный этап развития
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа вступили в стремительный этап развития
Азербайджанские медиа вступили в стремительный этап развития.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к представителям медиа Азербайджана.
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