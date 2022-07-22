Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа вступили в стремительный этап развития

Азербайджанские медиа вступили в стремительный этап развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к представителям медиа Азербайджана.

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