Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - современное, сильное государство, проводящее независимую политику и занимающее достойное место в системе международных отношений

Азербайджан - современное, сильное государство, проводящее независимую политику и занимающее достойное место в системе международных отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к представителям медиа Азербайджана.

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