https://news.day.az/officialchronicle/1481074.html Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций – Распоряжение
Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций – Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана №1984 от 20 апреля 2016 года "О назначении членов Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.
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