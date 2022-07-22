Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана №1984 от 20 апреля 2016 года "О назначении членов Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.

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