Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень большой потенциал, мы не можем позволить, чтобы кто-то бросил тень на успешное развитие страны

У Азербайджана очень большой потенциал, мы не можем позволить, чтобы кто-то бросил тень на успешное развитие страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая Араза Ахмедова, Акбара Аббасова и Эльвина Пашаева в связи с их назначением главами исполнительных властей Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов соответственно.

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