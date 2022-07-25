https://news.day.az/officialchronicle/1481825.html Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень большой потенциал, мы не можем позволить, чтобы кто-то бросил тень на успешное развитие страны
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень большой потенциал, мы не можем позволить, чтобы кто-то бросил тень на успешное развитие страны
У Азербайджана очень большой потенциал, мы не можем позволить, чтобы кто-то бросил тень на успешное развитие страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая Араза Ахмедова, Акбара Аббасова и Эльвина Пашаева в связи с их назначением главами исполнительных властей Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов соответственно.
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