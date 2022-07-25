Президент Ильхам Алиев: В освобожденных районах все градостроительные, экологические нормы соблюдаются на 100%

В освобожденных районах все градостроительные, экологические нормы соблюдаются на 100 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая Араза Ахмедова, Акбара Аббасова и Эльвина Пашаева в связи с их назначением главами исполнительных властей Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов соответственно.

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