Утвержден еще один документ между Азербайджаном и Россией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом утверждается "Протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации, подписанный 4 марта 2022 года в городе Москве и 16 марта в городе Баку.

После вступления в силу протокола, указанного в части 1 настоящего указа, министерство экономики и Государственный таможенный комитет обеспечат реализацию его положений. Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.